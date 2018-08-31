اعتمدت 9 قواعد للتسعير.. «هيئة الدواء» توضح أسباب ارتفاع كلفة الأدوية

تواصل- الرياض:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن تكلفة إنتاج الدواء باتت عالية جدا، وانعكس ذلك على أسعار الدواء المبتكرة حديثا بشكل خاص في أغلب دول العالم”.

وأضافت الهيئة انها تستند لتسع قواعد لتسعير الأدوية المعتمدة محليا وتوفير المستحضرات الدوائية بأسعار عادلة ومتاحة للمريض، ومنها سعر بيع الدواء للجمهور في بلد المنشأ، ولو كان مصنعا تعاقديا في المملكة حسب عملة كل بلد، والأهمية العلاجية للدواء، إضافة إلى أسعار الأدوية المشابهة والمماثلة المسجلة في المملكة.

ومن ضمن تلك القواعد التسع أيضا الدراسات الاقتصادية للدواء، وسعر المصنع في بلد المنشأ بعملته المحلية، وسعر بيع الدواء بالجملة في بلد المنشأ بعملته المحلية، والسعر المقترح للمملكة المقدم من الشركة بعملة بلد المنشأ، من القواعد التي تعتمد عليها الهيئة في التسعير.

ذلك علاوة على مراجعة سعر التصدير إلى جميع الدول المسوق فيها الدواء وقت تقديمه للتسعير في المملكة، ولو كان مصنعا محليا في أي من تلك البلدان المسوق فيها وفق نموذج شهادة الأسعار المعتمدة من الهيئة، على ألا يمضي على تاريخ إصدار الشهادة من الشركة أكثر من ثلاثة أشهر، إضافة إلى سعر الدواء في مراجع الأسعار الرسمية الدولية، بحسب “الاقتصادية”.

وفيما يتعلق بأسباب ارتفاع سعر الدواء أوضحت الهيئة “أن ظهور عديد من عوامل الخطر المؤثرة في الصحة، كالملوثات البيئية والتدخين والسلوك المعيشي الخاطئ وغيرها، التي تؤثر كلها في زيادة عبء المرض على المجتمع والنظام الصحي بشكل عام، أدى ذلك إلى ظهور أمراض خطيرة وفتاكة ومزمنة استدعت شركات الأدوية ابتكار أدوية بتقنيات مكلفة ومتقدمة حتى أصبحت تكلفة إنتاج الدواء عالية جدا، وانعكس ذلك على أسعار الدواء المبتكرة الحديثة بشكل خاص في أغلب دول العالم”.

وأكدت هيئة الدواء أنها تعمل على توفير المستحضرات الدوائية بأسعار عادلة ومتاحة للمريض، من أجل ضمان توافر المستحضر في السوق المحلية.