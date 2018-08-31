«التجارة» تضبط تجمعاً لشركة «كيونت» حضره 20 شاباً وفتاة بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الجمعة، تجمع لشركة كيونت للتسويق الشبكي الممنوع والذي أقامه 4 أشخاص وحضره 20 شاباً وفتاة في الرياض، بعد دفعهم مبالغ وصلت لـ200 ألف ريال للتدريب على النشاط المخالف.

وأضافت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم تسليم المنظمين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وجددت “التجارة” التحذير من نشاط شركة “كيونت” كونه محظور في المملكة العربية السعودية، وصدر في حقه قرار من وزير التجارة والاستثمار بحظر هذا النوع من النشاط باعتباره نشاطا مضللاً.