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ملحقية المملكة الثقافية في كندا توجه رسالة للمبتعثين

ملحقية المملكة الثقافية في كندا توجه رسالة للمبتعثين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الملحقية الثقافية للمملكة في كندا، أن يوم الاثنين المقبل، سيكون عطلة رسمية في البلد المضيف، وبناء عليه ستكون سفارة خادم الحرمين الشريفين مغلقة.

وقالت الملحقية في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “الإخوة والأخوات المبتعثين والمبتعثات في كندا.. نود إفادتكم بأن يوم الاثنين 3/9/2018  سيكون عطلة رسمية في البلد المضيف، وبناء عليه ستكون سفارة خادم الحرمين الشريفين والمكاتب التابعة لها مغلقة على أن تباشر عملها بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء 4/9/2018م”.

وأضافت: “أنه تم تكليف فريق من جميع أقسام الملحقية للرد على استفسارات المبتعثين والمبتعثات والتعامل مع جميع الطلبات الواردة ولن يكون هناك أي توقف في العمل خلال فترة الإجازات”.

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