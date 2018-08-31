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السجن 10 سنوات لمنفذ هجوم على مسجد في ألمانيا

السجن 10 سنوات لمنفذ هجوم على مسجد في ألمانيا
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تواصل  – وكالات:

قررت محكمة ألمانية سجن رجل متطرف، لمدة تسعة أعوام وثمانية أشهر، بتهمة شن هجمات تفجيرية على مسجد ومركز المؤتمرات في مدينة دريسدن الألمانية قبيل الاحتفالات الرئيسية بعيد الوحدة الألمانية عام 2016.

وقالت محكمة مدينة دريسدن في حيثيات قرارها اليوم الجمعة، إن المتهم “نينو كيه” مذنب بتهمة الشروع في القتل والتسبب في تفجيرات والشروع في الحرق العمد.

يأتي ذلك فيما اعترف المتهم، الذي يعمل ميكانيكيا، بتصنيع القنابل وإشعال فتيلها، إلا أنه نفى نية القتل، فيما أكد شهود عيان أن عائلة إمام المسجد نجت من الهجوم.

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