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«عمل الرياض» يضبط 238 مخالفة وينذر 319 منشأة
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تواصل – فريق التحرير:

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوعين الماضيين، بمشاركة الجهات الشريكة، عدة حملات تفتيشية استهدفت محال المستلزمات النسائية والاتصالات وقطاع الفنادق والشقق المفروشة والمراكز الطبية والمطاعم والمشاغل النسائية والمراكز الرياضية، شملت مواقعَ متفرقة بالعاصمة؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.

وأسفرت الحملات، عن زيارة 2657 منشأة، وضبط 238 مخالفة، وإنذار 319 منشأة.

وبيّن مدير عام فرع الوزارة يوسف السيالي، أن الحملات التفتيشية تهدف إلى ضبط سوق العمل وتنظيمه وتحسين بيئته مما يساعد في تهيئة المزيد من فرص العمل للسعوديين والسعوديات، مشيراً إلى استمرار الحملات على جميع الأنشطة التجارية.

ودعا السيالي، المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق “معاً للرصد” من خلال الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد رقم (19911)، حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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