‪كلية المسجد النبوي تُعلن بدء التسجيل المسائي ‬

تواصل – ماجد الرفاعي:

أعلنت كلية المسجد النبوي اليوم الجمعة 1439/12/20هـ بدء التسجيل الإلكتروني في الكلية للراغبين في الدراسة خلال الفترة المسائية للعام الدراسي 1439-1440هـ

وأوضحت بأن التسجيل للطلاب فقط وسيكون في قسم الشريعة، ويستمر التسجيل حتى اكتمال العدد المطلوب.

كما ذكرت شروطاً ثمانية للقبول وهي:

1. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2.أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3.أن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية.

4.حفظ خمسة عشر جزءاً من القرآن الكريم حفظاً متقناً من (الكهف إلى الناس).

5.أن يكون لائقاً طبياً.

6. موافقة للموظف بالدراسة من مرجعه.

7. أن يكون سعودي الجنسية أو حاصلاً على إقامة نظامية.

8. ألا يكون قد سبق طي قيده من الكلية أو جامعة أخرى.

رابط التسجيل ⬇

http://eservices.wmn.gov.sa:8081/eservices/univ_reg_men/