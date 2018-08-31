«التعليم» تفتح التعيين على الوظائف الشاغرة ببند الأجور

تواصل – الرياض:

وجه نائب وزير التعليم، مطلع الأسبوع الجاري إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بفتح التعيين على الوظائف الشاغرة ببند الأجور؛ وفقاً لـ”الوطن”.

جاء ذلك بعد 15 يوماً من انتهاء المهلة الممنوحة من وزير التعليم لإدارات التعليم لتنفيذ توجيهه المتضمن سرعة معالجة أوضاع المواطنين والمواطنات الذين لا يزالون يعملون بعقود على بند الأجر اليومي، ونظام الساعات، ومحو الأمية، وجميع التعاقدات بكافة أنواعها، وقيام إدارة التعليم بفصل مئات السعوديين على خلفية التوجيه.

وقسمت اللائحة العامة للمعينين على بند الأجور في الإدارات والمصالح الحكومية المعينين إلى 3 مجموعات هي الفئة «أ»: مجموعة العاديين، وهم: عمال النظافة والحراسة والمصاعد والحمالون والزراعيون والسفرجيون، والفئة «ب» مجموعة الحرفيين، وهم: الميكانيكيون والكهربائيون وفارزو وموزعو البريد والسائقون والمعقبون والطهاة والسباكون والنجارون، والفئة «ج» مجموعة الفنيين المساعدين، وهم: عمال الأشعة والمختبرات والمستشفيات والمصانع والورش ومراكز التدريب.

ونصت اللائحة على أن «لا يجوز أن يعين على بند الأجور من غير المجموعات المحددة في المادة السابقة، ويجوز لوزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية إضافة مسميات جديدة لم تشملها اللائحة».