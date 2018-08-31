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خبير بيئي يحذر من كارثة تهدد واجهة جدة البحرية

خبير بيئي يحذر من كارثة تهدد واجهة جدة البحرية
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تواصل – جدة:

حذر الخبير البيئي بجامعة أم القرى، الدكتور فهد عبدالكريم تركستاني من حدوث كارثة مشابهة لحادثة نفوق أسماك بحيرة النورس؛ تهدد واجهة جدة البحرية.

وحذر تركستاني من أن هذا التلوث قد يحدث خللاً في النظام البيئي لتلك المياه؛ ما يؤثر على الكائنات الحية بداخلها من أسماك وبيئة بحرية، وقد يمتد ضرره في حال عدم السيطرة عليه في وقت مبكر.

وأشار إلى أن هذا النوع من التلوث غالباً ما يصاحب فترات الإجازات والفترات الصيفية؛ نتيجة إلقاء بعض الزوار بالنفايات والأطعمة في أماكنها غير المخصصة، وعدم إدراكهم ثقافة التعامل مع النفايات، لتصل بطريقة أو بأخرى إلى مياه البحر، فتبدأ بالتجمع؛ ومن ثم تنشأ البكتيريا والفطريات والطحالب، وتبدأ القوارض في الانتشار؛ وفقاً لـ”المدينة”.

كما أكد تركستاني وجود عدد من مصبات مياه الصرف الصحي والمياه غير المعالجة بالمنطقة، مشيراً إلى أن هذا السبب هو من أهم الأسباب في حادثة بحيرة النورس، ولا يمكن للمياه المعالجة أن تُحدث هذا التأثير.

 

 

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