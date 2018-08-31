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صرف مساعدات للمتضررين من العمليات العسكرية باليمن خلال يومين

صرف مساعدات للمتضررين من العمليات العسكرية باليمن خلال يومين
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تواصل – فريق التحرير:

أقرت اللجنة المشتركة لمنح المساعدات الطوعية للمتضررين في اليمن، مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، آلية منح المساعدات للمتضررين جراء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، أن اللجنة المشتركة انتهت من دراسة عدد من الحالات للمتضررين جراء حوادث العمليات العسكرية لقوات التحالف، وسيتم البدء خلال اليومين القادمين في صرف المساعدات للمتضررين من قِبل فريق مختص مكلف من أعضاء اللجنة المشتركة في الحالات التي انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها.

وأكدت “الخارجية”، حرص الحكومة اليمنية الكامل على سلامة المدنيين وتجنب الإضرار بهم في كل المناطق اليمنية دون استثناء، والتقيد بأعلى درجات الالتزام بقواعد وقوانين الحرب واتفاقيات جنيف الأربع وكل ما يرتبط بها من التزامات.

وحمَّلت الميليشيا الانقلابية كافة المسؤوليات الناجمة عن جميع الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وأعربت “الخارجية”، عن تقدير الجمهورية اليمنية وشكرها لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي كان لها الدور الأكبر في مساعدة الحكومة الشرعية للدفاع عن اليمن وشعبه والتصدي لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية، والحفاظ على مصالح الشعب اليمني ووحدة اليمن وأمنه واستقراره واستقلاله وسلامة أراضيه، تحت قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

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