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«إيجار» يوضح المقصود بشرط الضمان المالي وآلية استرجاعه

«إيجار» يوضح المقصود بشرط الضمان المالي وآلية استرجاعه
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تواصل – الرياض:

أوضح حساب برنامج “إيجار”، التابع لوزارة الإسكان أن شرط الضمان المالي موجود في العقد، إلا أنه اختیاري ولیس إلزامیاً بين المؤجر والمستأجر.

وأضاف إيجار أنه يمكن الاتفاق على شرط الضمان المالي بین المؤجر والمستأجر واعتماده في العقد، بأن يدفع المستأجر مبلغ الضمان، الذي يمكن للمؤجر استخدامه لتعويض التكالیف في حالة إحداث المستأجر أضراراً في الوحدة السكنیة.

وأشار البرنامج إلى أن مبلغ الضمان يتم استرجاعه حسب النظام من قبل المستأجر بالكامل أو المتبقي منه، في حال تسلیم الوحدة العقارية عند نھاية العقد أو إنھائه.

 

 

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