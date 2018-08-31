يطبق خلال عامين.. أمر قضائي ينتصر لمسلمي جنوب أفريقيا

تواصل – وكالات:

في انتصار كبير لمسلمي جنوب أفريقيا، أصدر القضاء اليوم الجمعة، أمراً إلى الحكومة بضرورة أن يتبنى البرلمان في غضون عامين قانوناً يعترف بقانونية عقود الزواج، التي تبرم حسب الشريعة الإسلامية؛ وذلك عملاً بأحكام الدستور.

وأمرت المحكمة العليا في مقاطعة الكاب الغربي بوضع “قانون يعتبر عقود الزواج المبرمة وفق الشريعة الإسلامية قانونية”، وأكدت أن على الحكومة “أن تسد هذه الثغرة القانونية في غضون 24 شهراً من صدور هذا القرار”، حسب “سكاي نيوز”.

ولا يعترف النظام القضائي الساري حالياً بعقود الزواج، التي تبرم حسب الشريعة الإسلامية في البلاد؛ مما ينتقص من حقوق المسلمات لا سيما في حال الطلاق.

وكان قد تم رفع هذا الملف إلى القضاء من قبل مركز المساعدة القانونية للنساء، الذي اعتبر أن المتزوجات وفق الشريعة الإسلامية وحدها، لا تتمتعن بالحقوق ذاتها التي لدى النساء المتزوجات مدنياً.

وأوضح المركز أن النساء المتزوجات طبقاً للشريعة الإسلامية، لا تتمتعن إلا نادراً بمنح غذائية، أو حق سكن عند الانفصال.

وقالت محامية المركز، شارلين ماي، إثر صدور القرار “سيصبح بوسع النساء المسلمات التمتع بالحماية القانونية ذاتها، التي تتمتع بها المتزوجات مدنياً”، مضيفة “سيستفيد من هذا الحكم آلاف النساء في هذا البلد”.

يُذكر أن 1.5 بالمئة من سكان جنوب أفريقيا البالغ عددهم 55 مليون نسمة مسلمون.