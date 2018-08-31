تسريب صور لهاتف iPhone XS و Apple Watch 4

تواصل – وكالات:

لم تمض ساعات على إعلان شركة آبل عن الحدث الإعلامي المقبل، المسمى “Gather round”، حتى أظهرت صور رسمية مسربة خصائص هواتف آيفون الرئيسية المفترض كشف النقاب عنها خلال الحدث، والتي تسمى iPhone XS بقياس 5.8 إنش و 6.5 إنش، بينما أوضح تسريب آخر الصورة الرسمية للجيل الرابع من ساعة آبل الذكية المسماة Apple Watch Series 4، والتي يبدو أن الشركة قامت بإعادة تصميمها.

وأرسلت شركة آبل رسميًا دعوات لهذا الحدث الفريد الذي سيعقد في 12 سبتمبر 2018، أي بعد مرور عام من كشفها النقاب عن أجهزة iPhone 8 و iPhone X رسميًا، حيث يبدأ الحدث في الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعقد في مسرح ستيف جوبز بمقر شركة آبل في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن أن خليفة هاتف العام الماضي iPhone X يحمل اسم iPhone XS، وأن الشركة سوف تتخلى على ما يبدو عن وصف “Plus” للنموذج الأكبر، وتؤكد الصورة المسربة اللون الذهبي الجديد لجهاز آيفون الرئيسي، والذي كان متوفرًا سابقًا بألوان Space Gray و Silver فقط.

ومن المتوقع أن تتضمن كل نسخة من جهاز iPhone XS شاشة OLED، وكاميرا خلفية مزدوجة العدسة، ومعالج Apple A12 الأسرع والأكثر كفاءة في استخدام الطاقة بالمقارنة مع معالج A11 الموجود داخل جهاز العام الماضي iPhone X.

أما بالنسبة للجيل الجديد من الساعة الذكية Apple Watch Series 4، فقد أشارت التقارير والشائعات إلى أنها تتميز بشاشة أكبر، مما يقلل من الحواف المحيطة بالشاشة بالمقارنة مع الجيل السابق، ويساعد على عرض المزيد من المعلومات، بالإضافة إلى القدرة على الاستفادة من التطبيقات الفرعية مثل الطقس والموسيقى والنشاط والتقويم.

كما تظهر الصورة ما يبدو أنه مؤشر الأشعة فوق البنفسجية UVI، وبحسب الصورة فإنه من الواضح أيضًا وجود عدد قليل من التغييرات في برمجيات نظام التشغيل watchOS 5 للساعة الجديدة، إلى جانب بعض التغييرات الواضحة مثل وجود فجوة جديدة بين التاج الرقمي والزر الجانبي، والتي يمكن أن تكون إما ميكروفونًا أو فتحة مكبر صوت.

واقترحت التقارير أن الجيل الجديد من الساعة الذكية سوف يشتمل على تحسين لأداء الطارية وقدرات تتبع اللياقة والصحة، بالإضافة إلى شاشة أكبر بنسبة 15 في المئة لكلا الطرازين 38 ميليمتر و 42 ميليمتر، وبالرغم من التغييرات الداخلية الكبيرة، فإنه من المتوقع أن تحافظ الساعة الجديدة على التوافق مع رباطات Apple Watch السابقة.