أخطاء شائعة عند تناول وجبة العشاء.. احذرها

تواصل – وكالات:

يحتاج الجسم إلى أكبر قدر من الطاقة خلال النهار، وتقل احتياجاته إلى الحد الأدنى في المساء، لكن نظراً لأن العشاء موعد لقاء أفراد العائلة، كما يرتبط ببعض المناسبات الاجتماعية من الشائع أن تقع بعض الأخطاء التي تؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم دهون البطن.

إليك بعض النصائح المرتبطة بوجبة العشاء هنا:

تأخير العشاء.

لا ينبغي أن تؤخر وجبة العشاء إلى وقت يسبق ذهابك إلى الفراش مباشرة، والأفضل تناول الطعام قبل موعد النوم بساعتين.



حجم الوجبة.

لا تأكل صحناً مليئاً بالأرز في المساء، الأفضل أن تقسم وجبتك على النحو التالي: نصف كوب من الأرز المطبوخ أو ما يعادله من الكربوهيدرات الأخرى كالخبز أو المعكرونة، وكوب من الخضروات، وحصة من البروتين قليل الدهون.

تحضير الوجبة.

لا تهمل إعداد طعامك بنفسك لأن ذلك يؤدي إلى اختيار وجبات جاهزة تعتمد على المعجنات أو مليئة بالتوابل والبهارات.

المشروبات.

لا تتناول عصائر مع وجبة العشاء، أو مشروبات تحتوي على الكافيين أو السكر بعد الوجبة.