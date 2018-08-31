أخطاء شائعة عند تناول وجبة العشاء.. احذرها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

بشرى للمعلمين.. رفع مكافأة العاملين في برامج ومدارس تعليم الكبار

بشرى للمعلمين.. رفع مكافأة العاملين في برامج ومدارس تعليم الكبار

لجنة بـ«الشورى» تطالب بالإفصاح عن رواتب الاستشاريين الأجانب في البلديات

لجنة بـ«الشورى» تطالب بالإفصاح عن رواتب الاستشاريين الأجانب في البلديات

«عريس» من قفص الزواج إلى قبضة النيابة للتحقيق

«عريس» من قفص الزواج إلى قبضة النيابة للتحقيق

مقتل شقيق عبدالملك الحوثي بغارة جوية في الحديدة

مقتل شقيق عبدالملك الحوثي بغارة جوية في الحديدة

أخطاء شائعة عند تناول وجبة العشاء.. احذرها

أخطاء شائعة عند تناول وجبة العشاء.. احذرها
0

تواصل – وكالات:

يحتاج الجسم إلى أكبر قدر من الطاقة خلال النهار، وتقل احتياجاته إلى الحد الأدنى في المساء، لكن نظراً لأن العشاء موعد لقاء أفراد العائلة، كما يرتبط ببعض المناسبات الاجتماعية من الشائع أن تقع بعض الأخطاء التي تؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم دهون البطن.

إليك بعض النصائح المرتبطة بوجبة العشاء هنا:

تأخير العشاء.

لا ينبغي أن تؤخر وجبة العشاء إلى وقت يسبق ذهابك إلى الفراش مباشرة، والأفضل تناول الطعام قبل موعد النوم بساعتين.

حجم الوجبة. 

لا تأكل صحناً مليئاً بالأرز في المساء، الأفضل أن تقسم وجبتك على النحو التالي: نصف كوب من الأرز المطبوخ أو ما يعادله من الكربوهيدرات الأخرى كالخبز أو المعكرونة، وكوب من الخضروات، وحصة من البروتين قليل الدهون.

تحضير الوجبة.

لا تهمل إعداد طعامك بنفسك لأن ذلك يؤدي إلى اختيار وجبات جاهزة تعتمد على المعجنات أو مليئة بالتوابل والبهارات.

المشروبات.

لا تتناول عصائر مع وجبة العشاء، أو مشروبات تحتوي على الكافيين أو السكر بعد الوجبة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ويأسف للشائعات المنشورة.. المغرب ينفي تعرُّض وفوده لمعاملة سيئة أثناء الحج

ويأسف للشائعات المنشورة.. المغرب ينفي تعرُّض وفوده لمعاملة سيئة أثناء الحج

هذه الوجبات تحافظ على برودة جسمك في الصيف

هذه الوجبات تحافظ على برودة جسمك في الصيف

توضيح من إمارة مكة بشأن إعلانات وجبات الإفطار في ساحات الحرم

توضيح من إمارة مكة بشأن إعلانات وجبات الإفطار في ساحات الحرم

مخالفات تغلق مطعماً يقدم وجبات إفطار المدارس بالرياض (صور)

مخالفات تغلق مطعماً يقدم وجبات إفطار المدارس بالرياض (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)
تقارير وحوارات

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

المزيد
لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..
مقالات

لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..

المزيد
*الشعراء ومقاييس الجمال*
مقالات

*الشعراء ومقاييس الجمال*

المزيد
ماذا جرى في عرس هنّو؟
تدوينات حرة

ماذا جرى في عرس هنّو؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>