طبيبة مزيفة.. مارست الجراحة لمدة 6 سنوات دون ترخيص

تواصل – وكالات:

تقمصت امرأة دور طبيبة أسنان لأكثر من 6 سنوات، وأجرت العديد من العمليات الجراحية على المرضى، قبل أن يتم افتضاح أمرها والقبض عليها من قبل شرطة ولاية جورجيا الأمريكية.

وعملت كريستا سزيكزيك في طب الأسنان منذ عام 2012، قبل أن يتم القبض عليها يوم 23 أغسطس الجاري، ووجهت لها الشرطة نحو 40 تهمة، لممارستها هذه المهنة دون ترخيص، بالإضافة إلى 3 تهم تتعلق بوصفات طبية غير قانونية، وتعريض حياة المرضى للخطر.

وكانت الشرطة قد وجهت لها تهمة ممارسة مهنة طب الأسنان دون ترخيص من قبل، لكنها تمكنت من التهرب من هذه التهم، بمساعدة زوجها الذي يشغل منصب مأمور شرطة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأشارت التحقيقات، إلى أن سجل كريستا حافل بمزاولة عملها بشكل غير قانوني في جميع أنحاء البلاد، وفي بعض المرات قامت بإجراء عمليات جراحية في المنازل.

وبنيت التقارير أن عدد التهم الموجهة لكريستا يمكن أن يرتفع مع تقدم المزيد من المرضى بشكاوى ضدها، قبل أن تظهر بشكل رسمي أمام المحكمة.