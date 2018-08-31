الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف تعليمية شاغرة في مدارس الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية (بنين) في التخصصات التالية:

1- معلم لغة إنجليزية

2- معلم كيمياء

3- معلم تربية فنية

4- معلم تربية خاصة (توحد)

5- مرشد طلابي (تخصص علم اجتماع).

6- مرشد طلابي (تخصص علم نفس).

الشروط لحملة البكالوريوس (إنتظام):

1- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل البكالوريوس في التخصص المطلوب بمعدل لا يقل عن جيد.

2- يشترط اجتياز المتقدم اختبار كفايات المعلمين (الحصول على درجة %50 فأكثر في اختبار العام والتخصص).

3- يشترط الحصول على البكالوريوس التربوي أو الحصول على الدبلوم التربوي (انتظام).

الشروط لحملة البكالوريوس (إنتساب):

1- أن يكون حاصل على مؤهل البكالوريوس في التخصص المطلوب بمعدل لا يقل عن جيد جداً.

2- يشترط اجتياز المتقدم اختبار كفايات المعلمين (الحصول على درجة %60 فأكثر في اختبار العام والتخصص).

3- يشترط الحصول على البكالوريوس التربوي أو الحصول على الدبلوم التربوي (انتظام).

» للتقديم من خلال الرابط التالي (https://goo.gl/CR7nUc) .