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الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف تعليمية شاغرة في مدارس الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية (بنين) في التخصصات التالية:

1- معلم لغة إنجليزية
2- معلم كيمياء
3- معلم تربية فنية
4- معلم تربية خاصة (توحد)
5- مرشد طلابي (تخصص علم اجتماع).
6- مرشد طلابي (تخصص علم نفس).

الشروط لحملة البكالوريوس (إنتظام):
1- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل البكالوريوس في التخصص المطلوب بمعدل لا يقل عن جيد.
2- يشترط اجتياز المتقدم اختبار كفايات المعلمين (الحصول على درجة %50 فأكثر في اختبار العام والتخصص).
3- يشترط الحصول على البكالوريوس التربوي أو الحصول على الدبلوم التربوي (انتظام).

الشروط لحملة البكالوريوس (إنتساب):
1- أن يكون حاصل على مؤهل البكالوريوس في التخصص المطلوب بمعدل لا يقل عن جيد جداً.
2- يشترط اجتياز المتقدم اختبار كفايات المعلمين (الحصول على درجة %60 فأكثر في اختبار العام والتخصص).
3- يشترط الحصول على البكالوريوس التربوي أو الحصول على الدبلوم التربوي (انتظام).

» للتقديم من خلال الرابط التالي (https://goo.gl/CR7nUc) .

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