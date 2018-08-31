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تعرّف على طريقة تجاهل الأصدقاء والصفحات المزعجة بفيسبوك دون علمهم

تعرّف على طريقة تجاهل الأصدقاء والصفحات المزعجة بفيسبوك دون علمهم
فيسبوك
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تواصل – وكالات:

يعاني بعض مستخدمي فيسبوك من مشكلة ازدحام خلاصة الأخبار الخاصة بهم من الأصدقاء، لكن من الصعب إلغاء المتابعة أو الحظر نهائياً. في هذه الحالة يمكن تجاهل الأصدقاء المزعجين دون علمهم أو إرسال إشعار لهم.

نستعرض فيما يلي طريقة التجاهل سواء على الكمبيوتر أو الهواتف الذكية

أولاً: عبر الكمبيوتر

انتقل إلى الملف الشخصي للصديق أو الصفحة واضغط على خيار متابعة، ثم خيار عدم المتابعة.

يمكنك أيضاً إلغاء متابعة الأصدقاء أو الصفحات من خلال خلاصة الأخبار عن طريق:

  • النقر على القائمة المكونة من ثلاث نقاط في أقصى يمين أحد المنشورات.
  • واختيار “إخفاء المنشور” أو “غفوة لمدة 30 يوماً” أو “عدم المتابعة”.

ثانياً: عبر الهواتف الذكية

  • انتقل إلى الملف الشخصي للصديق أو الصفحة واضغط على المزيد.
  • ثم اضغط على خيار عدم المتابعة.

وللتخلص من مجموعة من الأشخاص والصفحات من خلاصة الأخبار الخاصة بك مرة واحدة:

حدد موقع السهم لأسفل على البانر الأزرق أو انقر على القائمة المكونة من ثلاثة أسطر على الهاتف، ثم حدد تفضيلات خلاصة الأخبار News Feed Preferences، ثم اضغط على خيار غير المشتركين لإخفاء مشاركاتهم Unfollow people and groups to hide their posts، ومرر لأسفل وحدد الأشخاص والحسابات التي تريد إزالتها من خلاصة الأخبار الخاصة بك، ثم اضغط على تم Done، لحفظ ما قمت به من تغييرات.

 

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