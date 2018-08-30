كاميرا مراقبة توقع بأخطر لص في العالم يجيد التخفي

تواصل – وكالات:

أوقعت كاميرات مراقبة في أحد المتاجر، بلص بريطاني اشتهر بمقدرته المميزة على التخفي والتواري عن أنظار الشرطة، حيث يعد الأخطر في العالم في التخفي عن الشرطة.

وألقت الشرطة القبض على جون جيمس ماكمينامين، الملقب بـ “جيه جيه” بعد أن خرق عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عن طريق سرقة مجموعة من أقراص “دي في دي” من أحد المتاجر.

وكان اللص “جيه جيه” (32 عاماً) قد تصدر عناوين الأخبار في شهر يناير الماضي، عندما تمكن من التواري عن أعين الشرطة لمدة 48 ساعة بعد اتهامه بالقيادة دون ترخيص، حيث خاضت الشرطة غمار مطاردة مثيرة ضد الشاب الذي قام ببث ما يحدث معه على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يسلم نفسه طواعية للشرطة، ويتلقى عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ.

وأثناء فترة مراقبة سلوكياته، أقدم جيه جيه على سرقة متجر، في منطقة هاروغيت، حيث رصدته كاميرات المراقبة وهو يحمل مجموعة من أقراص الدي في دي، والبلو راي، وبطاقات الذاكرة.

وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على “جيه جيه” الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه بما في ذلك السرقة، والاتجار المحدود بالمخدرات.

كما أظهرت التحقيقات بأن اللص المحترف، استخدم عدداً من الأسماء المستعارة وتواريخ الميلاد أثناء ارتكاب جرائمه، وفق ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.