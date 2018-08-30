كاميرا مراقبة توقع بأخطر لص في العالم يجيد التخفي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مكث في سيارته 10 أيام دون أكل.. «عمل مكة» ينهي أزمة «وافد مسن»

مكث في سيارته 10 أيام دون أكل.. «عمل مكة» ينهي أزمة «وافد مسن»

«صحة جدة» تعلق على الخطاب المتداول لاستشاريي مستشفى الملك فهد

«صحة جدة» تعلق على الخطاب المتداول لاستشاريي مستشفى الملك فهد

كاتب يطالب بزيادة رواتب «حراس الأمن».. ويوجه نداءً لوزارة العمل

كاتب يطالب بزيادة رواتب «حراس الأمن».. ويوجه نداءً لوزارة العمل

«إمارة الشمالية» تكشف حقيقة علاج بئر «أم رضمة» للفشل الكلوي

«إمارة الشمالية» تكشف حقيقة علاج بئر «أم رضمة» للفشل الكلوي

كاميرا مراقبة توقع بأخطر لص في العالم يجيد التخفي

كاميرا مراقبة توقع بأخطر لص في العالم يجيد التخفي
0

 

تواصل – وكالات:

أوقعت كاميرات مراقبة في أحد المتاجر، بلص بريطاني اشتهر بمقدرته المميزة على التخفي والتواري عن أنظار الشرطة، حيث يعد الأخطر في العالم في التخفي عن الشرطة.

وألقت الشرطة القبض على جون جيمس ماكمينامين، الملقب بـ “جيه جيه” بعد أن خرق عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عن طريق سرقة مجموعة من أقراص “دي في دي” من أحد المتاجر.

وكان اللص “جيه جيه” (32 عاماً) قد تصدر عناوين الأخبار في شهر يناير الماضي، عندما تمكن من التواري عن أعين الشرطة لمدة 48 ساعة بعد اتهامه بالقيادة دون ترخيص، حيث خاضت الشرطة غمار مطاردة مثيرة ضد الشاب الذي قام ببث ما يحدث معه على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يسلم نفسه طواعية للشرطة، ويتلقى عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ.

وأثناء فترة مراقبة سلوكياته، أقدم جيه جيه على سرقة متجر، في منطقة هاروغيت، حيث رصدته كاميرات المراقبة وهو يحمل مجموعة من أقراص الدي في دي، والبلو راي، وبطاقات الذاكرة.

وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على “جيه جيه” الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه بما في ذلك السرقة، والاتجار المحدود بالمخدرات.

كما أظهرت التحقيقات بأن اللص المحترف، استخدم عدداً من الأسماء المستعارة وتواريخ الميلاد أثناء ارتكاب جرائمه، وفق ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. لص يحطم نافذة سيارة متوقفة ويسرق محتوياتها بالرياض

شاهد.. لص يحطم نافذة سيارة متوقفة ويسرق محتوياتها بالرياض

كاميرا مراقبة تكشف لغز فقدان حاج كندي لـ«حزام إحرام» بداخله 30 ألف ريال

كاميرا مراقبة تكشف لغز فقدان حاج كندي لـ«حزام إحرام» بداخله 30 ألف ريال

بالفيديو.. أبقار تحاصر لصة وتسلمها للشرطة

بالفيديو.. أبقار تحاصر لصة وتسلمها للشرطة

لص يتسبب في وفاة امرأة لحظة سرقتها بطريقة مروعة (فيديو)

لص يتسبب في وفاة امرأة لحظة سرقتها بطريقة مروعة (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)
تقارير وحوارات

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

المزيد
لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..
مقالات

لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..

المزيد
*الشعراء ومقاييس الجمال*
مقالات

*الشعراء ومقاييس الجمال*

المزيد
ماذا جرى في عرس هنّو؟
تدوينات حرة

ماذا جرى في عرس هنّو؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>