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هل يساهم خل التفاح في إنقاص الوزن؟

هل يساهم خل التفاح في إنقاص الوزن؟
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تواصل – وكالات:

يعتقد البعض أن تناول خل التفاح يساهم في حل الكثير من المشاكل الصحية، بما في ذلك فقدان الوزن، والتهاب البلعوم ومشاكل الجلد والشعر والسكري، وقد أظهرت الدراسات بأن حمض الأسيتيك في الخل يمكن أن يعمل على تثبيط الشهية، وزيادة عملية الأيض وتقليل احتباس الماء.

وبحسب أخصائي التغذية فران مكولين، ومدير رابطة المدربين الصحيين في المملكة المتحدة؛ فإن تناول خل التفاح مفيد لعدة أسباب، فهو يعزز حمض المعدة ويقلل من احتمال الإصابة بالالتهابات، ويخلق بيئة إيجابية لتطور الخلايا.

وفيما يتعلق بفقدان الوزن؛ فإن الفائدة الحقيقية من خل التفاح هو تحسين عملية الهضم؛ ما يسمح للجسم بالحصول على فوائد غذائية أكثر من الطعام.

على الرغم من أن دراسات كثيرة أظهرت فوائد خل التفاح في إنقاص الوزن، إلا أن هنالك آراء مختلفة حول هذا الموضوع؛ إذ يقول خبير التغذية رو هنتريس “هنالك العديد من الادعاءات المتعلقة بالفوائد الصحية لخل التفاح، حيث يدعي البعض أن خل التفاح يقلل من الشهية ويحرق الدهون، ولكن لا يوجد سوى أدلة محدودة تدعم هذا الادعاء”.

وأضاف، يمكن أن يتسبب خل التفاح بأضرار صحية أيضاً؛ إذ إن محتواه الحمضي قد يؤدي إلى تهيج الحلق، وتآكل في مينا الأسنان.

على الرغم من التضارب في الآراء حول فوائد خل التفاح، إلا أن الرأي الراجح هو أن تناول كمية معتدلة لا تتجاوز 3 ملاعق يومياً من خل التفاح بعد مزجها بكوب من الماء، يساهم بشكل فعال في إنقاص الوزن، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية.

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