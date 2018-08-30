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الأول من نوعه عالمياً.. «طبيب سعودي» يبتكر حذاءً طبيّاً للحجاج يمنع التقرحات

الأول من نوعه عالمياً.. «طبيب سعودي» يبتكر حذاءً طبيّاً للحجاج يمنع التقرحات
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تواصل – الرياض:

تمكن طبيب سعودي يُدعى “حسن العسیري” من ابتكار حذاءٍ طبیٍّ، يعد الأول من نوعه في العالم؛ كونه يمنع تقرحات القدمین ويسھم في علاج تقرحاتھا؛ وذلك لیستخدمه الحجاج في أثناء أدائھم المناسك.

وقال العسیري عن ابتكاره الجديد، إن الحذاء الذي ابتكره يتمیز بأنه يقوم على المعالجة المباشرة لتقرحات القدم وتوزيع الضغط على باطن القدم لمنع حدوث التقرحات.

وأضاف أن الحذاء الجديد يختلف عن الأحذية الطبیة التي تعتمد في تصمیمھا على منع التقرحات فقط دون الاھتمام بعلاجھا بعد حدوثھا.

وتابع أن الحذاء الذي صممه على شكل صندل مفتوح من جمیع الجوانب، يعتبر أداة توصیل لثلاثة أنواع من المراھم وھي: مضاد حیوي، ومضاد للالتھابات، ومضاد للفطريات؛ لأنه يكون ملامساً لباطن القدم في أثناء المشي ويمنع الإصابة بالتقرحات الناتجة عن عملیة الضغط على القدم، مشیراً إلى أنه مناسب للحجاج ومصنوع من المطاط المصبوب اللیِّن لیكون خفیفاً، بحسب “المدينة”.

وأشار إلى أنه لم يتم تسجیل ھذا الاختراع الطبي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنیة، وفِي انتظار الحصول على براءة اختراع لھذا الابتكار الذي يعد جزءاً من بروتوكول العناية بالقدم وسلامتھا.

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