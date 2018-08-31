«عمل القصيم» يوجه المزارعين للاستفادة من العمالة الموسمية

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دعا مدير عام فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنطقة القصيم تركي بن عبدالرحمن المانع، المزارعين إلى استخدام العمالة الموسمية المؤقتة في موسم الخرافي وغيره خلال العام.

وبين خلال زيارته لمهرجان تمور بريدة ٣٩ أمس، أن العمالة الموسمية متاحة برسوم معيّنة لأصحاب المزارع خلال فترة الجني أو التلقيح وغيرها، مؤكداً أن هذا من شأنه تخفيف العبء على المُزارع ويزيل عن كاهله دفع رواتب العمالة طوال العام رغم عدم حاجته لهم إلّا في فترات معينة فقط، مبدياً سعادته بكثافة حضور الشباب السعوديين داخل أروقة المهرجان وتفوقهم الملحوظ في جميع الأعمال المرتبطة بالتمور، حيث استطاعوا فرض أنفسهم بجدارة، مشيداً بالعمل النوعي لإدارة المهرجان ليظهر بهذا التفوق والتميّز المتصاعد عاماً بعد آخر.

يذكر أن تمور بريدة ٣٩ يشهد نسبة توطين عالية هذا العام، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين أربعة آلاف مواطن في جميع الوظائف والخدمات المساندة.