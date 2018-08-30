لجنة بـ«الشورى» تطالب بالإفصاح عن رواتب الاستشاريين الأجانب في البلديات

تواصل- الرياض:

يحسم مجلس الشورى في جلسته الخمسين المقرر عقدها في غرة محرم المقبل مصير ثماني توصيات تضمنها تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن دراستها للتقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية الذي تم مناقشته تحت القبة في الخامس من جمادى الآخرة الماضي.

وتصدرت توصيات اللجنة المطالبة بالإفصاح عن حجم ونوع العقود الاستشارية التي تبرمها الأمانات لتنفيذ أعمال تخصصية في إدارتها، وحجم ومرتبات العاملين غير السعوديين في هذه العقود، وإلزام الوزارة بإعادة النظر في المضي في هذا التوجه، والاعتماد بدلاً عن ذلك على الكفاءات والقدرات السعودية المتخصصة في تنفيذ أعمالها – وفقاً لـ”الرياض”-.