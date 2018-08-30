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«الكهرباء» تُوزع 1300 حقيبة مدرسية للأسر المحتاجة بالتعاون مع «تراحم»

«الكهرباء» تُوزع 1300 حقيبة مدرسية للأسر المحتاجة بالتعاون مع «تراحم»
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تواصل – واس:

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء؛ بمناسبة قُرب بدء العام الدراسي الجديد، مبادرة لتوزيع 1300 حقيبة مدرسية على التلاميذ من الأسر المحتاجة التي ترعاهم اللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم “تراحم” في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بـ “السعودية للكهرباء” حمود بن عودة الغبيني، أن الشركة ومن منطلق سياساتها في مجال المسؤولية الاجتماعية، حريصة على دعم المسيرة التعليمية لأبناء هذه الأسر، والوقوف إلى جانبهم في تعليم أبنائهم بكونهم فئة مهمة تسهم مستقبلاً في تنمية الأسرة والمجتمع.

وأشاد بالدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لرعاية أسر السُجناء والمفرج عنهم “تراحم” في مساندة هذه الفئة، وحرصها على تعميق التعاون مع “السعودية للكهرباء” بهدف تطوير وتوسيع مجالات العمل بين الطرفين؛ بما يؤدي إلى المزيد من دعم ومساندة هذه الأسر.

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