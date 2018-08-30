«عريس» من قفص الزواج إلى قبضة النيابة للتحقيق

تواصل – الرياض:

تحول عريس يمني من القفص الذهبي عقب زواجه بأيام قليلة إلى النيابة العامة للتحقيق معه لإطلاقه رصاصاً وأعيرة نارية في حفلة زفافه تعبيراً عن فرحته، وتسببت رصاصة في إصابة مركبة مقيم سوداني كانت متوقفة أمام منزله، كما يوضح مدير مكتب محافظ ضمد محمد النعمي؛ وفقاً لـ”عكاظ”.

وذكر شهود عيان أن فعلة العريس مخالفة للأنظمة والتعليمات بحمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية، وكانت «عكاظ» نشرت تقريراً عن الحادثة، الثلاثاء الماضي، بعنوان «ضمد: نجاة قائد مركبة من رصاصة عرس»، أوضحت فيه أن محافظ ضمد الدكتور سلطان بن منيخر أكد أن الجهات الأمنية المختصة أبلغت بالواقعة للوصول إلى المتسبب ومحاسبته.