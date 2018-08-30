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اكتشاف جديد بشأن اللحوم الحمراء وصحة القلب

اكتشاف جديد بشأن اللحوم الحمراء وصحة القلب
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تواصل – وكالات:

توصل علماء جامعة ماكماستر في كندا إلى أن اللحوم الحمراء، غير المعالجة بالحرارة، مفيدة لعمل القلب والأوعية الدموية.

وأجرى الباحثون الكنديون دراسة، شارك فيها 218 ألف شخص، قسموهم إلى 5 مجموعات وفقاً لنمط نظامهم الغذائي، ثم تمت مقارنة نتائج الدراسة وحسابها؛ وفقاً لجدول علامات يحدد المواد، التي تناولها المشاركون في وجباتهم اليومية، بحسب “آر تي”.

وحصل النظام الغذائي الصحي، بحسب الباحثين، على علامة من 18 نقطة أو أكثر، بينما حصلت الأنظمة الغذائية منخفضة الجودة، كالحمية الغربية: (المعتمدة على البروتين الحيواني فقط) على 11 نقطة أو أقل.

وقام الباحثون بمقارنات نوعية الأنظمة الغذائية، وعلاقتها بالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فحصل العلماء على نتائج كما هو كان متوقعاً قبل التجربة، حيث ساهمت منتجات مثل الخضراوات والمكسرات والبقوليات والحليب والأسماك في الحد من خطر الوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب.

لكن الجديد في الدراسة أن الباحثين اكتشفوا أن اللحوم الحمراء، غير المعالجة مسبقاً بالحرارة، أثبتت أنها مفيدة وتقي القلب والأوعية الدموية أيضاً من خطر الأمراض المميتة.

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