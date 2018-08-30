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إمام المسجد النبوي: عقوق الوالدين من الكبائر وأشراط الساعة

إمام المسجد النبوي: عقوق الوالدين من الكبائر وأشراط الساعة
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تواصل – المدينة:

حذر إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ د. علي الحذيفي – في خطبة الجمعة – من عقوق الوالدين، وأنه من كبائر الذنوب وأشراط الساعة، مشدداً على أن حق الوالدين أعظمُ الحقوق بعد حقِّ الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم – ولعِظَم حقهما قرنَ الله حقَّه بحقهما، وعظَّم الله حقَّ الوالدَين؛ لأنهما سبب الوجود، فالأمُّ وجدَت في مراحل الحمل أعظمَ المشقَّات، وأشرفَت في الوضعِ على الهلاك، قال تعالى: “وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً”.

وقال: ‘‘رَضاعُ المولود آيةٌ من آياتِ الله، والأبُ يرعَى ويُربِّي، ويسعَى لرزقِ الولد، ويُعالِجان من الأمراض، ويسهرَ الوالِدان لينام الولد، ويتعبَان ليستريح، ويُضيِّقان على أنفسهما ليُوسِّعَا عليه، ويتحمَّلان قذَارَة الولد ليسعَد، ويُعلِّمانه ليكمُل ويستقيم، ويُحبَّان أن يكون أحسنَ منهما‘‘.

وأضاف، لا تعجَب – أيها الولد – من كثرة الوصيَّة بالوالدَين، ولا تعجَب من كثرة الوعيد في عقوقهما، الوالِدان بابان من أبواب الجنة؛ من برَّهما دخلها، وبرُّ الوالدَين هو طاعتُهما في غير معصية، وإنفاذُ أمرهما ووصيَّتهما، والرِّفقُ بهما، وإدخالُ السرور عليهما، والتوسِعةُ عليهما في النفقة، وبذلُ المال لهما، والشفقةُ والرحمةُ لهما، والحُزنُ لحُزنهما، وجلبُ الأُنس لهما، وبرُّ صديقهما، وصِلةُ وُدِّهما، وصِلةُ رحِمهما، وكفُّ جميع أنواع الأذى عنهما، والكفُّ عما نهيَا عنه، ومحبَّتهما طول حياتهما، وكثرةُ الاستغفار لهما في الحياة الدنيا وبعد الموت. والعقوقُ ضدُّ ذلك كلِّه.

وذكر خطيب الحرم أن كثرةُ العقوق من أشراط الساعة، وفي الحديث: “إن من أشراط الساعة: أن يكون المطرُ قيظاً – أي: أنه يأتي في غير زمنِه ووقتِه – والولدُ غيظاً، وأن يفيضَ الأشرارُ فيضاً، وأن يغيضَ الأخيارُ غيضاً”، ومن أعظم العقوق: التكبُّر على الوالدَين، والاعتداءُ عليهما بالضرب أو الإهانة، والشتم، والحِرمان.

وقال: حقوق الوالدَين مع ما في القيام بها من عظيم الأجور والبركة، فهي من مكارِم الأخلاق، وأكرم الخِصال التي يقوم بها من طابَت سريرتُه، وكرُم أصلُه، وزكَت أخلاقُه. وجزاءُ الإحسانِ الإحسانُ، والمعروف حقُّه الرعاية والوفاء، والجميلُ يُقابَلُ بالجميل، ولا يُنكِرُ المعروفَ والجميلَ إلا مُنحَطُّ الأخلاق، ساقطُ المُروءة، خبيثُ السريرة.

وقال عن الشقيِّ العاقِّ: “الذي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ “، وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: جاء رجلٌ إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: يا رسول الله! من أحقُّ الناس بحُسن صحابَتي؟ قال: «أمُّك، ثم أمُّك، ثم أمُّك، ثم أباك، ثم أدناك فأدناك”.

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