هولندا.. إصابة 3 جراء طعن بسكين في محطة قطارات أمستردام

تواصل – وكالات:

أُصيب 3 أشخاص إثر حادث طعن في العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم الجمعة، بالقرب من محطة قطار أمستردام المركزية، والشرطة تطلق النار على المشتبه به.

وذكرت قناة “إيه تي 5” الهولندية نقلاً عن شهود عيان، اليوم الجمعة، أن “هناك 3 جرحى بعد حادث طعن في محطة أمستردام المركزية”.

وأطلقت الشرطة النار على مشتبه به وأفاد شهود عيان بأن سبب الحادث قد يكون “شجار بين شخصين على المنصة، انتهى بالطعن”، فيما أكدت القناة أن “حركة القطارات توقفت بعد الحادث، بينما تم نقل المصابين للمستشفى”.

وكانت الشرطة الهولندية أعلنت أن شخصين أُصيبا بجروح في هجوم بسكين في محطة القطارات المركزية المزدحمة في أمستردام صباح الجمعة، وأن عناصرها أطلقوا النار على المهاجم المفترض مما أدى إلى إصابته بجروح.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر: “تم إطلاق النار على مشتبه به بعد حادثة طعن في أمستردام سنترال ستيشن”، محطة القطارات المركزية في أمستردام، مؤكدة إخلاء المحطة وإغلاقها أمام كافة رحلات القطارات.