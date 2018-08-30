عضو بـ«الشورى» يعلق على دفع 55 مليون ريال لعتق رقبة المعلم «العصيمي» (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مكث في سيارته 10 أيام دون أكل.. «عمل مكة» ينهي أزمة «وافد مسن»

مكث في سيارته 10 أيام دون أكل.. «عمل مكة» ينهي أزمة «وافد مسن»

«صحة جدة» تعلق على الخطاب المتداول لاستشاريي مستشفى الملك فهد

«صحة جدة» تعلق على الخطاب المتداول لاستشاريي مستشفى الملك فهد

كاتب يطالب بزيادة رواتب «حراس الأمن».. ويوجه نداءً لوزارة العمل

كاتب يطالب بزيادة رواتب «حراس الأمن».. ويوجه نداءً لوزارة العمل

«إمارة الشمالية» تكشف حقيقة علاج بئر «أم رضمة» للفشل الكلوي

«إمارة الشمالية» تكشف حقيقة علاج بئر «أم رضمة» للفشل الكلوي

عضو بـ«الشورى» يعلق على دفع 55 مليون ريال لعتق رقبة المعلم «العصيمي» (فيديو)

0

تواصل – وكالات:

اعتبر عضو مجلس الشورى، الدكتور هادي اليامي، أن المبالغة في الديات ظاهرة دخيلة على المجتمع، ولا تمت بصلة لعاداته وتقاليده، وليس لها علاقة بالدين الإسلامي الحنيف، الذي حض على التسامح بين الناس.

وأضاف “اليامي”، في تعليقه على واقعة “المعلم العصيمي”، الذي تم جمع مبلغ 55 مليون ريال لعتق رقبته، بحسب ما اشترط ذوو القتيل، إلى أن تلك المبالغ ليست من الديات الشرعية، فالديات لها سقف محدد شرعاً، واصفاً المبالغة في طلب مبالغ مالية لإسقاط الدم بأنها ابتزاز، ولا تقتصر فقط على ذوي القتيل إنما تمتد للوسطاء، الذين يتلقون عمولات من أجل إقناع أهل القتيل بالتنازل.

وأكد خلال حديثه لقناة “العربية”، أهمية إيجاد ضوابط تمنع تمدد ظاهرة المبالغة في الديات؛ لما لها من أثر سلبي على المجتمع، مبيناً أنه لا يعترض من حيث المبدأ على طلب أهل القتيل لمبلغ مالي كي يتنازلوا عن حقهم، لكنه مع المطالب المعقولة، التي لا تتنافى مع الحق والمنطق.

وأوضح، أن المبالغة في طلب الديات ألغت المقاصد الشرعية من العقوبة التي يواجهها القاتل، وحولت قضية القتل إلى تجارة تتكسب منها عدة أطراف، مشيراً إلى أن إيقاف تلك الظاهرة يتطلب تدخل عدة جهات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

عضو شورى لـ«النقل»: دعوا الشجيرات تنمو!

عضو شورى لـ«النقل»: دعوا الشجيرات تنمو!

«خيام الدية».. هل هي متاجرة في «الرقاب»؟

«خيام الدية».. هل هي متاجرة في «الرقاب»؟

قُتل داخل «حاوية إلكترونية».. إلزام مجمع تجاري شهير بدفع دية «طفل»

قُتل داخل «حاوية إلكترونية».. إلزام مجمع تجاري شهير بدفع دية «طفل»

عضو شورى: هيئة للإشراف على المستشفيات ضمن تعديلات النظام الصحي

عضو شورى: هيئة للإشراف على المستشفيات ضمن تعديلات النظام الصحي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)
تقارير وحوارات

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

المزيد
لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..
مقالات

لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..

المزيد
*الشعراء ومقاييس الجمال*
مقالات

*الشعراء ومقاييس الجمال*

المزيد
ماذا جرى في عرس هنّو؟
تدوينات حرة

ماذا جرى في عرس هنّو؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>