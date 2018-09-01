سوني تطرح هاتفاً بشاشة تلفزيون لأول مرة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«التعليم» توضح سبب تأخر كتب المرحلة الثانوية «نظام المقررات»

«التعليم» توضح سبب تأخر كتب المرحلة الثانوية «نظام المقررات»

لجنة بـ«الشورى» تطالب بالإفصاح عن رواتب الاستشاريين الأجانب في البلديات

لجنة بـ«الشورى» تطالب بالإفصاح عن رواتب الاستشاريين الأجانب في البلديات

«عريس» من قفص الزواج إلى قبضة النيابة للتحقيق

«عريس» من قفص الزواج إلى قبضة النيابة للتحقيق

مقتل شقيق عبدالملك الحوثي بغارة جوية في الحديدة

مقتل شقيق عبدالملك الحوثي بغارة جوية في الحديدة

سوني تطرح هاتفاً بشاشة تلفزيون لأول مرة

سوني تطرح هاتفاً بشاشة تلفزيون لأول مرة
0

تواصل – وكالات:

كشفت شركة سوني عن هاتفها الذكي الجديد، بتقنية مستوحاة من سلسلة أجهزة التلفزيون المتطورة التي تصنعها الشركة، تتيح للشاشة إظهار الصور والألوان بشكل غير مسبوق.

وقال موقع “ديلي ميل”: إن الشركة استخدمت تقنية شاشة “أو إل أي دي” المستخدمة في شاشات تلفزيون “برافيا” الرائج في الأسواق، لتدخلها على هاتف “إكسبيريا إكس زي 3” الجديد.

وتتيح التقنية ظهور الصور على الشاشة بدقة رائعة جداً وألوان حيوية، تماثل صورة تلفزيون “برافيا” الذي تصنعه شركة سوني، والذي يعد من أكثر أجهزة التلفزيون رواجا.

وكشفت سوني عن الهاتف الذكي الجديد في مؤتمر صحفي بمعرض التجارة التكنولوجي في برلين الجمعة.

وسيعرض “إكسبيريا إكس زي 3” في الأسواق ابتداء من 5 أكتوبر المقبل، بسعر 900 دولار.

ويبلغ حجم الشاشة في الهاتف الذكي 6 بوصة، وسيرفع من جودة الصورة المعروضة إلى مجال حيوي عالي بتقنية “أتش دي أر”.

وسيتوفر الهاتف الذكي بأربعة ألوان، الأسود والفضي والأخضر والأحمر الغامق، ويحتوي على مميزات ذكية، منها فتح الهاتف بتحريكه أفقياً فقط.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تسريب صور لهاتف iPhone XS و Apple Watch 4

تسريب صور لهاتف iPhone XS و Apple Watch 4

هيدروجين 1.. أول هاتف مزود بشاشة ثلاثية الأبعاد من «RED»

هيدروجين 1.. أول هاتف مزود بشاشة ثلاثية الأبعاد من «RED»

بـ99 دولاراً فقط.. سامسونج تطرح هاتفها GALAXY J2 CORE

بـ99 دولاراً فقط.. سامسونج تطرح هاتفها GALAXY J2 CORE

بالخطوات.. طريقة تقسيم الشاشة داخل متصفح سفاري على أجهزة «آيباد»

بالخطوات.. طريقة تقسيم الشاشة داخل متصفح سفاري على أجهزة «آيباد»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)
تقارير وحوارات

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

المزيد
لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..
مقالات

لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..

المزيد
*الشعراء ومقاييس الجمال*
مقالات

*الشعراء ومقاييس الجمال*

المزيد
ماذا جرى في عرس هنّو؟
تدوينات حرة

ماذا جرى في عرس هنّو؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>