سوني تطرح هاتفاً بشاشة تلفزيون لأول مرة

تواصل – وكالات:

كشفت شركة سوني عن هاتفها الذكي الجديد، بتقنية مستوحاة من سلسلة أجهزة التلفزيون المتطورة التي تصنعها الشركة، تتيح للشاشة إظهار الصور والألوان بشكل غير مسبوق.

وقال موقع “ديلي ميل”: إن الشركة استخدمت تقنية شاشة “أو إل أي دي” المستخدمة في شاشات تلفزيون “برافيا” الرائج في الأسواق، لتدخلها على هاتف “إكسبيريا إكس زي 3” الجديد.

وتتيح التقنية ظهور الصور على الشاشة بدقة رائعة جداً وألوان حيوية، تماثل صورة تلفزيون “برافيا” الذي تصنعه شركة سوني، والذي يعد من أكثر أجهزة التلفزيون رواجا.

وكشفت سوني عن الهاتف الذكي الجديد في مؤتمر صحفي بمعرض التجارة التكنولوجي في برلين الجمعة.

وسيعرض “إكسبيريا إكس زي 3” في الأسواق ابتداء من 5 أكتوبر المقبل، بسعر 900 دولار.

ويبلغ حجم الشاشة في الهاتف الذكي 6 بوصة، وسيرفع من جودة الصورة المعروضة إلى مجال حيوي عالي بتقنية “أتش دي أر”.

وسيتوفر الهاتف الذكي بأربعة ألوان، الأسود والفضي والأخضر والأحمر الغامق، ويحتوي على مميزات ذكية، منها فتح الهاتف بتحريكه أفقياً فقط.