65% انخفاض تأشيرات العمل خلال 36 شهراً

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سجلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تراجعاً تدريجياً بإصدار تأشيرات العمل خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تجاوزت نسبة الانخفاض بعدد تأشيرات العمل الصادرة خلال العام 2017، «65%» مقارنة مع عدد التأشيرات في العام 2015، ونسبة انخفاض بـ51% مقارنة مع العام 2016.

وتشير بيانات إحصائية صادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن العام 2017 اطلعت عليها «الوطن»، إلى إصدار الوزارة 718835 تأشيرة عمل خلال العام الماضي، مقابل 1.403.713 تأشيرة صدرت في العام 2016، بينما بلغ عدد التأشيرات الصادرة في عام 2015، «2031291 تأشيرة.

وبينت الإحصائية تصدر قطاع التشييد والبناء بعدد التأشيرات الصادرة العام الماضي مقارنة بـباقي الأنشطة الاقتصادية بـ323611 تأشيرة، وجاء نشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية في المرتبة الثانية بـ221889 تأشيرة، بينما سجل نشاط الكهرباء والغاز والمياه أقل عدد تأشيرات بـ180 تأشيرة فقط.

وأوضحت بيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تسجيل منطقة الرياض أعلى عدد تأشيرات صادرة العام الماضي بواقع 339962 تأشيرة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ120444 تأشيرة، بينما صدرت من منطقة الحدود الشمالية 2685 والباحة 4202 تأشيرة كأقل المناطق إصداراً للتأشيرات.