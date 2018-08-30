7 مغالطات أممية تكشف انحياز «الأمم المتحدة» للحوثيين

تواصل – متابعات:

أثبت التقرير الأخير الصادر عن لجنة خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، انحيازه الفاضح للانقلابيين الحوثيين عبر 7 مغالطات، في وقت رفض مسؤولون ومشايخ وإعلاميون ومواطنون يمنيون التقرير، ووصفوه بـ«العار» و«المتحيز»، مؤكدين أنه صيغ داخل أروقة الميليشيات المتمردة؛ وفقاً لـ”الوطن”.

واحتوى التقرير على 7 مغالطات تمثلت في: وصف عبدالملك الحوثي بقائد الثورة، واعتبار عملية تحرير الحديدة عدواناً، وتجاهل تقارير المنظمات وفريق اليمن الدولي، ونسف القرار الأممي 2216، والاعتماد على شهادات الحوثيين، وتجاهل التفجيرات، وتجنيد الأطفال، وسرقة المساعدات، والتغافل عن تهريب الأسلحة الإيرانية وخبراء الصواريخ.