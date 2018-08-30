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إيقاف خدمات «محاضر» لتفحيطه بدراجة هوائية

إيقاف خدمات «محاضر» لتفحيطه بدراجة هوائية
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تواصل – الرياض:

تعرّض المحاضر بقسم نظم المعلومات الإدارية في جامعة الملك فهد حسام الملحم، لعقوبة إيقاف الخدمات، بسبب اتهامه بالتفحيط والقيادة المتهورة بالدراجة، واستمر هذا الإيقاف لنحو 3 أشهر.

وقال الملحم ‘‘إنه بعد مراجعة إدارة مرور الدمام قبل أيام، اكتشف وجود تعميم قديم من شعبان 1439 يفيد بطلب حضوره، إثر ارتكابه مخالفات منها قيادة دراجة بتهور، وقيادة الدراجة في المسار الأوسط، وأنه يستخدم الدراجة في الطرق الرئيسية، وعدم ارتداء أدوات السلامة، والحديث بالجوال، والتصوير عبر التواصل الاجتماعي، والتفحيط بالدراجة ونشره على موقع يوتيوب‘‘.

وأضاف، أنه علم بإيقاف الخدمات بمحض الصدفة قبل عيد الأضحى، عندما كان يرتب أوراقه للسفر، إذ كان قد وعد زوجته بالسفر للاستمتاع بركوب الجارية في سهول الصين وكمبوديا مرورا بالفلبين، وفقا لـ”الوطن”.

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