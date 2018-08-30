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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
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تواصل- واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة مازالت مستمرة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جـــــــــــازان ، عسير ، الباحة و مكــــــــة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مـــــدى الرؤية الأفقية على شمال شرق المملكة و الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة. بينما ترتفع الرطوبة النسبية على سواحل البحر الأحمر خاصةً خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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