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جدة.. تكريم 1000 حافظ لكتاب الله بحفل «خيركم» الأربعاء المقبل

جدة.. تكريم 1000 حافظ لكتاب الله بحفل «خيركم» الأربعاء المقبل
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تواصل – جدة:

يرعى  صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة الأربعاء المقبل حفل جمعية خيركم لتحفيظ القرآن لتكريم 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله والذي يحمل شعار (إجلال).

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي، أن رعاية سموه لحفل الجمعية للاحتفاء بحفظة كتاب الله ( أهل الله وخاصته) ، تأتي امتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله –  من دعم واهتمام بكتاب الله تعالى.

ونوه رئيس خيركم بأن جمعيات القرآن الكريم بالمملكة تنعم برعاية ودعم ولاة الأمر – حفظهم الله منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ومن خلفه من أبنائه الملوك – رحمهم الله –  والذين جعلوا القرآن الكريم دستوراً للبلاد ، واهتموا بتعليمه ونشره لكافة أصقاع العالم ، مدللاً أن العديد من جمعيات ومعاهد ومراكز القرآن الكريم حول العالم تزور جمعيات تحفيظ القرآن بالمملكة للاستفادة من برامجها وتغبطها على الرعاية الكريمة والدعم الذي يوليه لنا ولاة الأمر – حفظهم الله -.

وعبّر رئيس الجمعية عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد، على رعايته لبرامج الجمعية المختلفة مثمّنا متابعة سموه و حرصه على خدمة كتاب الله الكريم.

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