10.6 مليار ارتفاعاً في موجودات مؤسسة النقد خلال عام

تواصل – الرياض:

ارتفعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي خلال شهر يوليو 2018 حوالي 1922.3 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو من عام 2017، وبانخفاض قدره 17.7 مليار ريال، مقارنة بشهر يونيو الماضي.

وحسبما أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد، أمس الخميس ، ارتفعت موجودات “ساما” لشهر يوليو 2018 بـ 10.6 مليار ريال مقارنة بنفس الشهر من 2017.

وتراجعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج – التي تمثل نحو 62 % من إجمالي موجوداتها- لتصل إلى 1196.4 مليار ريال بنهاية شهر يوليو الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 4%.