«الزراعة»: وقف «الأعلاف الخضراء» يخفض الإنتاج المحلي 6.5 مليون طن

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن قرار وقف زراعة الأعلاف الخضراء الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 65 يوما، سيخفض الإنتاج بنسبة 63 في المائة.

وأوضحت الوزارة، أن التقديرات لإجمالي إنتاج الأعلاف الخضراء بأنواعها من المساحات المزروعة يبلغ نحو 10.34 مليون طن منذ مطلع العام الجاري حتى 22 يوليو الماضي، إلا أنها ستتراجع بنحو 6.5 مليون طن إلى 3.86 مليون طن سنويا، “حسب الاقتصادية”.

وأشارت إلى أن حجم إنتاج الأعلاف يبلغ للبرسيم 7.1 مليون طن، ذرة 538.4 ألف طن، شعير 958.6 ألف طن، مخلفات الشعير “تبن” 383.4 ألف طن، رودس 1.298 مليون طن، حشيشة “بلوبانك ” 7.920 ألف طن.

وبينت أن هذه المحاصيل تستهلك كميات مياه تقدر بنحو 17 مليار متر مكعب سنويا، إلا أن القرار سيسهم في توفير تسعة مليارات متر مكعب مستنزفة في الزراعة.

وأبدت الوزارة استعدادها سد نقص الإنتاج المحلي من خلال مصادر بديلة سيتم توفيرها، وذلك من خلال استيراد 1.1 مليون طن أعلاف خضراء عن طريق شركات الألبان لتغطية كامل احتياجاتها، علاوة على جهات استثمارية من المقرر أن تستورد 1.5 مليون طن.

وذلك إضافة إلى إنتاج الأعلاف المصنعة المتكاملة من مصانع الأعلاف في السعودية بكمية إضافية تصل إلى 3.8 مليون طن أعلاف مصنعة.

ووفقا للوزارة، فإن هناك ثمانية أنواع محاصيل لأعلاف خضراء محظور زراعتها لاستهلاكها كميات كبيرة من مياه الري إلا بشروط وفقا لقرار مجلس الوزراء، وتشمل البرسيم، حشيشة الرودس، الذرة الرفيعة، الذرة الشامية، حشيشة السودان، الشعير، عشبة الراي، الثمام الأزرق.

بينما المحاصيل الزراعية المسموح زراعتها رغم استهلاكها للمياه شريطة عدم تصديرها تسع منتجات، البطيخ، الشمام، البطاطس، البصل الجاف، الطماطم، الذرة، الزيتون، القرع، العنب.

وذكرت الوزارة في بيان أمس حول تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، أنه تم تسجيل 21426 مزرعة في برنامج “سجل” من بداية إطلاقه في 8 فبراير الماضي حتى الآن، مشيرة إلى أن المزارع المسجلة تمثل نسبة 73 في المائة من عدد محاور الأعلاف في مناطق الرف الرسوبي، في حين بلغ عدد المزارع المؤهلة للاستمرار في زراعة الأعلاف حتى الآن 9616 مزرعة.

وتواصل الوزارة استعداداتها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف ابتداء 5 نوفمبر المقبل، والعمل على توفير البدائل الأخرى للمربين من خلال مصانع االأعلاف المتكاملة المصنعة، وتشجيع استيراد الأعلاف الخضراء من الخارج.

وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ تاريخ 12 سبتمبر المقبل إصدار الرخص الزراعية للمزارعين، وفق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

وسوف يتمكن المزارعين الذين سجلوا في برنامج “سجل” من إصدار رخصهم مباشرة بشكل إلكتروني دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، وذلك عبر الدخول لموقع الوزارة واستكمال إجراءات إصدار الرخصة.

وشددت الوزارة على أنه لن يتم السماح لمن ليس لديه رخصة زراعية بالاستمرار في زراعة الأعلاف اعتبارا من تاريخ تطبيق القرار في 25/2/1440 هـ، مؤكدة أنها ستقوم بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز برصد وضبط المخالفات آليا عبر الصور الفضائية اعتبارا من تاريخ بداية تنفيذ القرار.

وأشارت إلى أن المساحة الإجمالية لزراعة الأعلاف وقت صدور القرار بلغت 640.011 هكتار، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق بشكل مباشر مع مصانع الأعلاف المتكاملة، ومع المستثمرين لاستيراد الأعلاف من الخارج، لضمان توفر الكميات الكافية منها لمربي الماشية.