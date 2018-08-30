ميزة جديدة من الجمارك للمستوردين.. وتحذير للمخالفين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمارك السعودية عن ميزة جديدة تقدمها للمستوردين تمكنهم من فسح الإرسالية مع تعهد بعدم التصرف.

وقالت الجمارك عبر “تويتر”: “عزيزي المستورد، تُتيح لك الجمارك السعودية ميزة فسح الإرسالية بتعهد عدم التصرف لتسهيل أعمال منشأتك، فلا تعرض نفسك للعقوبة بتصرفك بالإرسالية دون أخذ موافقة الجمارك”.

وحذرت الجمارك من تصرف المستوردين بإرسالية مفسوحة أو جزء منها، بموجب “التعهد بعدم التصرف”، لأن ذلك يعد تهريبا يعرضك للمساءلة القانونية ومنع الفسخ في المستقبل مع غرامات مالية وعقوبات قد تصل إلى السجن”.