«حلوة الجوف» تصل السوق وتتصدر الأكثر طلباً

تواصل – أحمد الرمال:

مع نهاية شهر أغسطس تنضج معظم تمور منطقة الجوف، إلا أن أشهرها والمعروفة بـ”حلوة الجوف” تتميز بمذاقها الرائع نظراً لاحتوائها على عددٍ من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تفيد جسم الإنسان وتزيد من نشاطه وحيويته، حيث تباع الآن في أغلب الأسواق بـ”البسر” وهو قبل نضوج حبة التمر تماماً وقبل كنزها.

وتشهد أسواق التمور بمنطقة الجوف إقبالاً كبيراً من المستهلكين على “حلوة الجوف” باعتبار أنها المنتج الأول في الجوف لاحتوائها على نسبة كبيرة من الفيتامينات وسهولة هضمها، إضافة لما لها من فوائد صحية متعددة، ولها استخدامات أخرى كمعمول التمر والدبس وصنع البكيلة التي يضاف إليها السمن أو زيت الزيتون والسمح.

وتشتهر منطقة الجوف بحلوة الجوف عن باقي مناطق المملكة، حيث يكثر زراعتها في المنطقة والإقبال عليها، وقد تم خلال الفترة الماضية انطلاق مهرجان وسوق باسم تمور الجوف بمحافظة دومة الجندل.