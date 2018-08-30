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لهذه الأسباب.. تحذيرات من قيادة السيارة بـ«الأحذية» الخفيفة

لهذه الأسباب.. تحذيرات من قيادة السيارة بـ«الأحذية» الخفيفة
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تواصل – وكالات:

يلجأ البعض مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف في منطقتنا العربية، أثناء القيادة إلى عدم ارتداء الأحذية التقليدية المغلقة، واللجوء إلى ارتداء أحذية خفيفة أو الصنادل أو الشباشب، وأحياناً يقود السائق وهو حافي القدمين؛ وهو تصرف خاطئ حسب الخبراء.

إلا أن الهيئة الألمانية للفحص الفني حذرت من خطورة ارتداء الشبشب أو الأحذية الخفيفة غير المغلقة أثناء القيادة؛ بسبب تعرض الأحذية الخفيفة للانزلاق أسفل دواسات المكابح أو البنزين؛ مما يعيق القيادة ويعرض السيارة للخطر.

ونصحت الهيئة بارتداء الأحذية التقليدية المغلقة؛ لعدم إمكانية تعرضها للانزلاق أسفل دواسات المكابح والبنزين، كما أنها تساعد على التحكم الصحيح في الضغط على دواسة المكابح أثناء الطوارئ.

كما حذر الخبراء الألمان السائقات من القيادة في حالة ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي لعدم تناسبها لقيادة السيارة، حيث إن هذه الأحذية غير مناسبة لقوة الضغط المناسب على دواسة المكابح في حالات الطوارئ، كما أنها معرضة للانزلاق أيضاً أسفل دواسات البنزين والمكابح.

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