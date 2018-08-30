بالفيديو.. نجاة غواص من بين فكي أكبر قرش في العالم

تواصل – وكالات:

نجا غواص نرويجي، بالقرب من سواحل الفلبين، من الوقوع فريسة بين فكي قرش عملاق، كان يتناول وجبته التقليدية.

وأوضحت صحيفة ديلي ميل، أن الغطاس النرويجي، غير يوهانسن، البالغ من العمر 49 عاماً، تعرض لنوبة من الرعب، عندما اقتربت منه سمكة قرش الحوت، حتى كاد يقع بين فكيها، ولم يكن يعرف أن هذا النوع من أسماك القرش لا يشكل تهديداً مباشراً للبشر.

يذكر أن سمكة قرش الحوت عادة ما تبحث عن العوالق البحرية والأسماك الصغيرة؛ لذلك فهي تبتلع عبر فمها الكبير عشرات الليترات من الماء دفعة واحدة لامتصاص غذائها التقليدي.

وتعتبر أسماك قرش الحوت أكبر الأسماك في العالم، وتشبه طريقتها في تناول الطعام، طريقة الحيتان البالينية، فهي تمتص الماء بفمها وترشحه عبر خياشيمها الغضروفية. ويستطيع هذا النوع من سمك القرش تمرير كمية من المياه قد يصل حجمها إلى 6 آلاف متر مكعب أثناء تناولها الطعام.