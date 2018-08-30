«تحديث أمني» لكشف الحسابات المزيفة على «إنستقرام»

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتخصص في أمن المعلومات، ياسر الرحيلي، عن تحديث أمني جديد سيضيفه موقع تبادل الصور الشهير “إنستقرام”، مشيراً إلى أن التحديث يساعد في التأكد من مصداقية الحسابات المشهورة.

وأوضح الرحيلي عبر “تويتر” أن التحديث سيعرض (تاريخ إنشاء الحساب، الدولة المنشأ منها الحساب، أسماء الحساب السابقة، ارتباطه بالشبكات الدعائية”.

وأشار المهتم بالتقنية إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون الحسابات القديمة موثوقة، لكن الحسابات الجديدة غالباً تكون غير موثوقة وكلما قل عمرها وأصبح بالأيام كلما يجب أن يزيد حذرك منها.