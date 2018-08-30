الكشف عن مقابر جماعية في إيران تضم رفات سجناء سياسيين

تواصل – وكالات:

كشفت منظمة دولية عن مقابر جماعية في إيران تضم رفات أشهر السجناء السياسيين الذين قضوا داخل غياهب السجون في إيران.

وأعلنت منظمة “العدالة من أجل إيران” عن اكتشافها خريطة توضِّح موقع عدد من المقابر الجماعية، وتضم أعداداً من أشهر سجناء الرأي السياسيين في مدينة الأحواز.

ونشرت المنظمة تقريراً على موقع “خاك رنج”، موضحة أن الخريطة أشارت إلى موقع المقابر الجماعية التي ضمَّت رفات ضحايا واقعة إعدامات عام 1988.

وذكر التقرير أنَّ هذه الخريطة تتميز عن غيرها بأنها تفاعلية (انترأكتيف) مما ساعدها على تحديد موقع المقابر بدقة عالية.

وكانت سلطات النظام الإيراني أقدمت في يوليو الماضي على تخريب وتدمير مقابر الشهداء؛ بعد جرفها بالجرافات بزعم إيجاد مساحة خضراء خالية.

وكانت منظمة العفو الدولية ومنظمة العدالة من أجل إيران قد حذرتا من تعرض هذه المقابر للتخريب الكامل، في ظل محاولات النظام الإيراني لمحو وطمس هوية المدينة العربية، سواء لأحيائها أو حتى أمواتها.