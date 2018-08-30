قتل 1061 مدنياً.. «التحالف الأمريكي» يعترف بجزء من جرائمه ضد أهل سوريا والعراق

تواصل – وكالات:

أقر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا، الخميس، بمقتل 1061 مدنياً في ضربات جوية منذ بدء عملياته في 2014.

وقال التحالف في بيان إنه “شنَّ 29 ألفاً و920 ضربة بين أغسطس 2014 يوليو 2018. وخلال هذه الفترة، واستناداً إلى المعلومات المتوافرة، يقدر (التحالف) أن ما لا يقل عن 1061 مدنياً قتلوا في شكل غير متعمد في الضربات”، بحسب “العربية”.

وأوضح أيضاً أنه أنهى في يوليو التحقق من 18 بلاغاً باحتمال سقوط ضحايا، لافتاً إلى أنه رفض 15 منها.

في المقابل، تبين أن ثلاثة بلاغات تتمتع بالصدقية وتتعلق بعمليات قصف لأهداف في العراق وسوريا بين الرابع من يناير 2017 و13 يونيو 2018 وقد أسفرت عن قتيلين وجريح. وحتى نهاية يوليو، لا يزال 216 بلاغاً قيد التحقق.

من جهتها، تعتبر منظمة “ايروورز” غير الحكومية أن ما لا يقل عن ستة آلاف و575 مدنياً قتلوا في ضربات للتحالف.

يشار إلى أن شبكات حقوقية عراقية وسورية، وثقت مئات المجازر التي ارتكبها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ راح ضحيتها ما يقارب 10 آلاف مدني.

ويبرر التحالف الأمريكي المجازر التي يرتكبها بحق المدنيين في سوريا والعراق بأنها وقعت جراء استهداف خاطئ لمواقع تنظيم داعش.