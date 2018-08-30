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مكث في سيارته 10 أيام دون أكل.. «عمل مكة» ينهي أزمة «وافد مسن»

مكث في سيارته 10 أيام دون أكل.. «عمل مكة» ينهي أزمة «وافد مسن»
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تواصل – الرياض:

قال فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، إن فرق التفتيش بالعاصمة المقدسة باشرت في وقت سابق حالة الوافد الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يسكن سيارته في أحد أحياء مكة متذمراً من صاحب عمله، وأوضح الفرع أنه على إثر ذلك تم لقاء صاحب العمل، وتسليم الوافد وثيقة السفر لإنهاء إجراءات مغادرته.

وكان مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقه مواطن بتاريخ 15 ذي الحجة، ظهر فيه وافد مسنّ من جنسية عربية داخل مركبته لا يستطيع الحركة؛ وهو يبدي تذمره وتضجّره من كفيله بعد أن سحب منه جواز سفره وإقامته في ظل عجزه المالي والبدني.

واضطر الوافد للمكوث في سيارته لمدة عشرة أيام بلياليهن دون أكل وشرب، في حي المعابدة بمكة المكرمة، بحسب المقطع.

وهو ما جعل فرع وزارة العمل بالمنطقة يتحرك عاجلاً، بعد انتشار المقطع، لينهي معاناة الوافد وفق الأنظمة التي تكفل له أن يحصل على حقوقه، ويعود لبلده وهو في أحسن حال بعد تلقيه العلاج اللازم.

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