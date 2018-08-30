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مرور عسير يطيح بعدد من المفحطين في «أبها» (صور)

مرور عسير يطيح بعدد من المفحطين في «أبها» (صور)
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تواصل – عسير:

أطاح مرور منطقة عسير، اليوم الخميس، بعدد من ممارسي التفحيط في مدينه أبها، حيث عرضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأحال المرور المقبوض عليهم إلى الهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات النظامية، ولا تزال الحملات مستمرة، مؤكداً على أن الدوريات ستعمل بحزم، وحجز المركبات المخالفة في ظل استمرار هذه الحملات في مواقع التفحيط.

ودعا مرور المنطقة أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وملاحظة المركبات المسلمة لهم وما يتم عليها من تعديلات، وما يقومون به من ممارسات قد تؤدي لإزهاق أرواحهم أو مستخدمي الطريق، متمنياً السلامة للجميع.

 

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