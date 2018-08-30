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أسسوا جماعة إرهابية.. إحالة 13 متهماً إلى المحاكمة في البحرين

أسسوا جماعة إرهابية.. إحالة 13 متهماً إلى المحاكمة في البحرين
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تواصل – وكالات:

أحالت النيابة العامة في البحرين، اليوم الخميس، 13 متهماً للمحاكمة بتهمة بتأسيس تنظيم ائتلاف 14 فبراير المدرج على قائمة التنظيمات الإرهابية في البلاد.

وصرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بانتهاء التحقيق في واقعة تأسيس عصابة الإرهابية تابعة لتنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي وتسليم وإعطاء أموال لصالح تلك الجماعة إرهابية وأحالت 13 متهماً منهم 6 محبوسون و7 آخرون هاربون.

وأسندت إليهم تُهم تأسيس والانضمام إلى عصابة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتسليم وإعطاء أموال لصالح جماعة إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال وحيازة صور ومقاطع فيديو إباحية، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة بتاريخ 19 / 09 /2018 وذلك أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وكانت نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين قد تلقت بلاغاً من إدارة المباحث الجنائية مفاده قيام المتهم الأول والثاني بتشكيل عصابة إرهابية تابعة لتنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي؛ وذلك بعد أن تم تجنيدهم من قبل قيادات تنظيم 14 فبراير الإرهابي بالخارج.

وتستهدف تلك العصابة الإرهابية القيام بالعمليات الإرهابية والاعتداء على مركز شرطة سترة على وجه الخصوص؛ وذلك لمنع الاستقرار واستتباب الأمن بالمنطقة وقد تكفلت القيادات الإرهابية بالخارج بتمويل نشاط التنظيم وتوفير الدعم المالي لهم، وقد قام المتهمان الأول والثاني بضم باقي المتهمين لهذه العصابة الإرهابية وتم تكليفهم بالاعتداء على مركز شرطة سترة؛ وذلك تنفيذاً للتكليفات التي يتلقونها من القيادات الإرهابية بالخارج.

وأسندت نيابة الجرائم الإرهابية في التدليل على الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية واعترافات المتهمين.

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