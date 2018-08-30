إلزام شركات التأمين الطبي بإصدار وثائق لمن تجاوزوا الـ65 عاماً

تواصل – الرياض:

ألزم مجلس الضمان الصحي شركات التأمین بإصدار وثائق تأمین للذين تجاوزت أعمارھم الـ65 عاماً، مبیناً أنه لا يحق للشركات رفض طلبات التأمین لھؤلاء بدعوى كثرة الأعباء، وزيادة النفقات.

وقال المجلس – بحسب صحیفة “المدينة” – إنه يجوز للشخص المؤمن له الحصول على المعالجة الطبیة خارج شبكة مقدمي الخدمة، وأن يتم تعويض المؤمن له عن النفقات القابلة للاستعاضة خلال 15 يوماً عمل حسب الأسعار السائدة، بعد تقديم فواتیر لعلاج.

وأضاف أن صاحب العمل غیر ملزم بالتأمین على والدي الموظف، لافتاً إلى أنه من أھم منافع الوثیقة الموحدة المعدلة للموالید تغطیة الموالید الجدد على وثیقة الأم بحد أقصى 30 يوماً، وتغطیة برامج الفحص المبكر للإعاقة السمعیة، وبرنامج تشوھات القلب الخلقیة الحرجة، وتغطیة حلیب الأطفال الرضع لمن يحتاجون إلیه طبیاً حتى عمر 24 شھراً.