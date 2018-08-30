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«صحة جدة» تعلق على الخطاب المتداول لاستشاريي مستشفى الملك فهد

«صحة جدة» تعلق على الخطاب المتداول لاستشاريي مستشفى الملك فهد
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تواصل – فريق التحرير:

نفت مديرية الشؤون الصحیة بمحافظة جدة صحة الخطاب الذي جرى تداوله خلال الساعات الماضیة، الذي حمل رفض استشاريي مستشفى الملك فھد العام بعض التعلیمات الإدارية الخاصة بالحضور والانصراف.

وأوضحت صحة جدة، في بيان لها، أنھا اطّلعت على الخطاب المتداول المنسوب لاستشاريي مستشفى الملك فھد العام، وبعد بحث تفاصیل الموضوع اتضح أن ذلك الخطاب لم يصدر من منسوبي المستشفى، كما لم يصل إلى إدارة المستشفى أو الشؤون الصحیة بشكل رسمي.

وأشارت إلى أن إدارة المستشفى قامت بمناقشة ذلك مع بعض الاستشاريین داخل المستشفى من مختلف الأقسام الذين نفوا علمھم أو تأيیدھم لمضمون ذلك الخطاب.

وبين صحة جدة أن استشاريي المستشفى بیّنوا أن موضوع الخطاب سبق إثارته أثناء فترة انطلاق تطبیق نظام البصمة قبل عدة أشھر وتم حسمه آنذاك وفقاً للأنظمة والتعلیمات والتوجیھات في الوزارة، والتزام الجمیع بذلك نزولاً عند تحقیق المصلحة العامة ولإعطاء الحقوق لأھلھا على الوجه المطلوب.

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