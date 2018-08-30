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هل تشك أن أحداً غيرك يستخدم حسابك في «تويتر»؟.. إليك الحل

هل تشك أن أحداً غيرك يستخدم حسابك في «تويتر»؟.. إليك الحل
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تواصل – فريق التحرير:

قدم عبدالعزيز الحمادي، مهتم بنشر الوعي التقني، عدة نصائح لمستخدمي “تويتر” من أجل تعزيز الإجراءات الأمنية للحسابات.

وطرح الحمادي تساؤلاً: هل تشك أن أحداً غيرك يستخدم حسابك في تويتر؟

وأجاب قائلاً: “تويتر أضافت خاصية أمنية جديدة تجعلك تعرف من يستخدم حسابك غيرك، وتلغي إمكانية دخوله أبداً على الحساب”.

وشرح طريقة تطبيق الخاصية الجديدة بقوله: “لعمل ذلك فقط اذهب إلى الإعدادات، ثم الحساب، ثم التطبيقات والجلسات، وقم بالضغط على أي جهاز لا تعرفه، ثم اختر تسجيل الخروج من الجهاز الموضح”.

وحذر الخبير التقني رواد “تويتر” بقوله: “بعض الردود تدل أن حسابات البعض سبيل متاح للجميع.. احذر من أن تجعل حسابك متاحاً للاستخدام من قبل أي شخص آخر، قد يصل إلى الإضرار بك وبمستقبلك.. امسح أي جهاز لا تعرفه أو غير متأكد منه”.

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