مركز البحوث والتواصل المعرفي يصدر ترجمة العدد الـ18 من مجلة Univers الألبانية

تواصل – واس:

أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي اليوم الترجمة العربية لملخصات العدد الثامن عشر من مجلة يونفرس ” Univers ” التي تصدر في العاصمة تيرانا، وتُعنى من خلال أبحاثها وموضوعاتها بالإرث الثقافي الإسلامي في ألبانيا ومنطقة البلقان، بالإضافة إلى قضايا أكاديمية ومعرفية عديدة؛ وذلك بالتعاون مع المركز الألباني للفكر والحضارة الإسلامية.

ويضم العدد المترجم موضوعات في مجال الدراسات الألبانية: (التاريخ، واللغة، والأدب، والشخصيات، والثقافة الألبانية)، ومجال الثقافة والفكر الإسلامي، ومجال العلوم الإنسانية العامة: (دراسات اجتماعية، وبيداغوجية، وأنثروبولوجيا، وفلسفة).

ويأتي هذا العدد المترجم كأحد عناصر الشراكة بين مركز البحوث والتواصل المعرفي بالرياض والمركز الألباني للفكر والحضارة الإسلامية في تيرانا، ووفقاً للاتفاق بين المركزين فإن المجلة تتيح المجال للكتاب السعوديين والعرب لنشر دراساتهم فيها، مترجمة إلى اللغة الألبانية، عبر إرسالها في موقع المركز على الإنترنت:https://crik.sa/.

يذكر أن مجلة “يونفرس” يديرها الدكتور رامز زكاي، ويرأس تحريرها الدكتور رمضان بوقداني.