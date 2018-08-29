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مبادرة «إحسان» تجمع 26 مسنة بأسرهن في رعاية الرياض

مبادرة «إحسان» تجمع 26 مسنة بأسرهن في رعاية الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مبادرتها الاجتماعية “إحسان” الموجهة لـ 26 من مقيماتها المشمولات بالرعاية؛ وذلك ضمن البرامج والخطط التأهيلية والعلاجية التي تنفذها تحت إشراف مباشر من إدارة الدار ومتابعة فريق العمل الاجتماعي داخلها.

وتهدف المبادرة، التي تمتد عاماً كاملاً، إلى تعزيز الروابط الأسرية الطبيعية بين الأمهات المسنات وذويهن من خلال تنظيم العديد من اللقاءات الدورية التي تجمع المسنة بأسرتها لقضاء وقت خاص معهم في أجواء تسودها الألفة والمحبة بعد إعطائها الفرصة لاختيار من تشاء من ذويها، وتوجيه الدعوة لهم لتمضية يوم كامل بصحبتها وفق جدول زمني محدد لذلك، لكسر الروتين اليومي للمسنات وإدخال الفرح والسرور على قلوبهن وتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي المفقود لدى أغلبهن.

وأوضحت مديرة دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض فاطمة المساعد أن المبادرة حظيت برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز، مشيرةً إلى أن الدار نفذت خلال الستة أشهر الأخيرة أكثر من 145 برنامجاً وفعالية؛ ما بين برامج تدريبية ومحاضرات وبرامج تطوعية وترفيهية ومشاركات خارجية مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية الأخرى.

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